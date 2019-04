Cristina Pedroche confiesa algunas de las cosas que le han hecho llorar: "Con el 'Tamudazo' me puse como una loca"

¿QUÉ HACE LLORAR A LOS ZAPEADORES?

Paula Prendes propone a los zapeadores jugar a un 'Yo sí, yo no' sobre lloros en Zapeando. Los colaboradores responden a preguntas como: "¿Alguna vez habéis llorado por vuestro equipo de fútbol?". Cristina Pedroche ha recordado el gol de Tamudo que hizo que el Rayo no bajase a Segunda: "Me puse a llorar como una loca".