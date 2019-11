A poco más de un mes para Nochevieja, Cristina Pedroche comienza a dar las primeras pistas sobre su traje para las Campanadas. En Zapeando, desvela un detalle muy íntimo. "Este año no llevo tampoco ropa interior porque no puedo", confiesa.

Pedroche, que es "de bragas sencillas" o de "no llevar nada", adelanta en el programa presentado por Dani Mateo que un año más su vestido para despedir el 2019 no le permite llevar ropa interior. "No llevo porque no puedo", asegura.

"Pues espero que Chicote te ponga un braserito ahí debajo porque por ahí entra un frío", bromea el presentador a la espera de más detalles sobre su esperado look.