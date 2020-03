"Algunos no creen que exista el coronavirus, como un asistente a la manifestación del 8M", destaca Dani Mateo, quien muestra en Zapeando el sorprendente vídeo de un hombre negando el coronavirus".

"¿Coronavirus?, ¡eso no existe!, yo doy besos y abrazos a todos", destaca el hombre. Tras escucharle, Lorena Castell lo tiene claro: "Estas declaraciones me hacen confiar en el progreso de la humanidad, porque más atrás ya no podemos ir".

Otros momentos destacados

Además, Dani Mateo muestra en este vídeo la reacción viral de una mujer cuando su marido se niega a viajar a Italia por miedo al coronavirus: "Pues yo no me quedo en casa, y ya veré cómo y con quién celebro su cumpleaños".