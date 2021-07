Gonzalo Bernardos, economista, ha entrado en directo en Zapeando para felicitar a Pablo Díaz por ganar El Rosco de Pasapalabra y le ha dado unos consejos sobre en qué debería gastar el dinero del bote. "Es un momento óptimo para comprar una casa. Está a punto de despegar el precio de los pisos y comprarlo ahora va a ser una magnífica inversión", ha afirmado.

Además, también le dicho que no invierta en bitcoin. "Para eso vete al Casino y juégate el dinero ahí que prácticamente es lo mismo", ha comentado, tras lo que le ha dicho que se busque un asesor. "No confíes en lo que hace la mayoría de la gente, que es el ir al banco a hablar con el comercial, porque el comercial hará lo que sea mejor para el banco. Algunos también lo mejor para ti, pero otros no", ha advertido.

Por otro lado, el economista se ha mostrado crítico con la cantidad de dinero que se queda Hacienda del bote de Pasapalabra: "Hacienda se queda el 43,4%. Es un abuso bárbaro. Estamos hablando de un concurso que premia a los mejores y me parece que Hacienda tendría que tener un detalle", ha manifestado Bernardos.