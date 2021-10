Lorena Castell abre debate en el plató de Zapeando sobre el precio de las bodas, los cubiertos y el dinero que tienen que dar los invitados. Un momento que Dani Mateo aprovecha para recordarle una surrealista anécdota de su propia boda. "Lore, hay una opción más económica que es no poner comida, como hiciste tú", bromea Dani Mateo que confiesa que recuerda ver a Arturo Valls volviendo con tres cajas de pizza.

"Oye, me salió el tiro por la culata, pero no hace falta que hablemos de esto porque hay personas que no quiero recordar", responde Lorena Castell, que explica a Miki Nadal qué fue lo que ocurrió realmente en su boda. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.