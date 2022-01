Los vídeos de Daniel Fez reaccionando en tono de humor a tutoriales de TikTok arrasan en las redes sociales. Zapeando entrevista al humorista y creador de contenido, que explica cómo se le ocurrió la idea y revela cómo han reaccionado los influencers cuyos vídeos comenta: "Alguno me ha seguido, otros me han comentado y alguno me ha bloqueado", confiesa.

Pero, ¿ha aprendido algo útil en alguno de los vídeos a los que reacciona? La respuesta de Fez desata las risas en el plató: "Yo creo que no. Es un poco regulinchi los tutoriales". ¿Y cuál es el tutorial más chorra que ha visto? Puedes ver su respuesta y la entrevista completa en el vídeo que ilustra estas líneas.

La reacción de Daniel Fez a un tutorial sobre ser un "fuckboy"

En este vídeo, Daniel Fez reacciona de forma hilarante a un tutorial sobre cómo ser un "fuckboy" e incluso se pregunta si "eso es un mueble de Ikea":