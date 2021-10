Se acerca Halloween y muchos ya buscan disfraz para la noche más terrorífica del año. Sin embargo, alguno ya se ha llevado un susto por adelantado al intentar comprarlo online: es el caso de un hombre que compró una máscara de Freddie Krueger... pero lo que le acabó llegando parecía más bien una pizza de queso.

Pero no es la única víctima de las compras online en lo que a disfraces se refiere: en el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver otros fails de máscaras de terror que no se parecen en nada a sus anuncios, pero también un disfraz que no tendría por qué dar miedo... y acabó siendo terrorífico.