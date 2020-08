Dani Mateo da la noticia nada más empezar Zapeando: ¡Brad Pitt ya no está en el mercado! Y es que aunque han sido muchas las novias que se le han adjudicado al conocido actor desde que terminó su matrimonio con Angelina Jolie, parece que este rumor es el que más fuerza ha tomado.

Y no, la afortunada no es Valeria Ros, aunque la zapeadora afirma que lo ha "intentado". "Sé que le ponía un poco burro embarazada, pero no he podido", confiesa, entre risas. Se trata de Nicole Poturalski, una modelo alemana de 27 años, 29 menos que él, y que está casada con Roland Mary, de 68, y con el que parece tener una relación abierta.

Y es que hace unos días, Brad y Nicole fueron vistos camino de un castillo que tiene el actor en la Provenza francesa. Además, tras conocerse esta relación, muchos afirman que la modelo es "la mezcla perfecta" entre las dos exparejas del actor, Angelina Jolie y Jennifer Aniston.