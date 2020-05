Dani Mateo entrevista a través de una videollamada en Zapeando a Ana Mena, quien explica cómo surgió su tema 'La Pared'. Una canción junto a Dellafuente que está arrasando.

"Es uno de mis temas favoritos, me define mucho", destaca la cantante, que desvela que "está compuesta desde hace un año": "Por fin ha salido, aunque no me imaginaba que iba a ser en un confinamiento". Además, la joven está encantada con haber colaborador con Dellafuente: "Es un artista que me encanta".

Además, la joven se somete al reto musical de Zapeando, en el que la cantante debe interpretar en directo un tema de otro artista. Ana ha elegido el romántico 'Abrázame' de Julio Iglesias. En este vídeo puedes ver el momentazo.

Por último, Cristina Pedroche muestra en este vídeo cómo una pequeña Ana Mena, de tan solo nueve años, cantaba copla en el programa de Juan y Medio.