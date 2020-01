Después de ver la campaña de El Intermedio en la que piden a Pedro Sánchez que se deje barba para ser el presidente más sexy, Anna Simon manda un mensaje al político: "Pedro, déjate barba, sin ir más lejos a Dani Mateo le cambió la vida".

Y es que Simon muestra una fotografía del presentador de Zapeando con 23 años y sin barba que deja a todo el plató alucinado. "Tenía menos pelo entonces que ahora y no he pasado por cirugía, lo juro", destaca Mateo, quien además confiesa que "no se ve en la foto pero tenía el diente roto".

"Qué buena pareja haríamos ese señor y mi yo de hace 15 años", destaca Anna Simon después de ver una fotografía de ella cuando debutó en televisión.