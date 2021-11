Las Mariah's Pop, el grupo de K-Pop cristiano que nació de la escisión de las Flos Mariae, siete hermanas dedicadas a su fe ya sus canciones, lanza nuevo tema y lo acompaña con un potente videoclip. Con la canción 'A mi bola', estas artistas sacan su lado más salvaje.

"Soy un alma libre y voy a mi bola, sin miedo a tigres, esconde su cola", reza una de las estrofas de la canción. En el videoclip aparece Monsterrat, una de las tres hermanas que conforman este grupo, vestida como una motera, con chaqueta y falda de cuero y una camiseta roja. Además, se sube a una vespa roja y estas imágenes se contraponen con las de un tigre, algo que deja desconcertados a los zapeadores.

Mariah Carey anuncia un nuevo tema navideño, 'Fall in Love at Christmas': ¿triunfará tanto como 'All I Want For Christmas Is You'?

Si no tenemos suficiente en Navidad con un tema que no deja de sonar, el 'All I Want For Christmas Is You', ahora Mariah Carey estrena un nuevo tema dedicado especialmente para estas fechas.