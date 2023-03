En la madrugada de este domingo al lunes se han celebrado los premios Oscar y, como no podía ser de otra manera, Josie acude a Zapeando para comentar los looks de las famosas. En esta ocasión, del after party de Vanity Fair, "donde la gente se despendola y arriesga un poco más", comenta María Gómez con sus compis de mesa.

Es ahí donde se ha visto la tendencia de llevar un top que "tape lo justito para que no te censuren en Instagram", tal y como lució Naomi Campell, que optó por "una concha rígida de la que cuelga el equivalente a un piercing", describe la humorista.

"¿Esto por qué no lo vimos en la alfombra roja?", se pregunta Josie, que no entiende por qué "este evento no lucha contra otras alfombras rojas y se queda muy por detrás" convirtiéndose, incluso, en "soporífero".

Además de dar su opinión sobre esta tendencia de cubrir el pezón, Josie también habla en el vídeo principal de la noticia sobre las transparencias con trampa que se vieron en el evento, donde destacó Emily Ratajkowski con uno de "sus mejores looks", según el estilista.