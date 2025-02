Leticia Sabater se viene arriba cocinando en Punta Cana y termina en el suelo: "Esto con la salchipapa no te pasa"

Leticia Sabater está disfrutando de unas maravillosas vacaciones en Punta Cana y está dando buena cuenta de todo lo que está viviendo a través de sus redes sociales. Entre las imágenes que ha publicado, ha destacado especialmente un vídeo en el que se 'convierte' en la chef de un restaurante de esta ciudad turística de República Dominicana.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Sabater se coloca un gorro de chef y, utensilios en mano, se pone a bailar, junto al cocinero, moviendo sus pechos mientras cocina unos en la plancha. Pero, de repente, la artista cae al suelo con gran estruendo. Leticia demuestra su sentido del humor ya que ha sido ella misma la que ha compartido las imágenes con el mensaje: "Y cuando parecía que todo iba perfecto, ¿iba perfecto?".

"No me lo esperaba esto", afirma Quique Peinado. "Sus famosos tallarines a la plancha y culo a la piedra", comenta Isabel Forner. Dani Mateo opina que Leticia "esperaba apoyarse en el camarero". "Ella ha intentado innovar en la cocina y esto, con la salchipapa, no te pasa", añade Quique.