"A 'El Hormiguero' llevaron a uno de los cocineros y personas más queridos del país", avanza Dani Mateo, que descubre que se trata nada más y nada menos que de Karlos Arguiñano. El cocinero fue al programa a presentar su nuevo libro, pero también soltó exclusivas tan divertidas como la particular receta de sus desayunos.

"Me gusta desayunar un huevito con un poco de cabeza de jabalí o una cebolleta fritita, porque no me cuesta nada hacerlo", comentó. Aunque, lo que más le gusta de sus momentos a solas es hacerlo "en pelotas". "¿Y desayunas en pelotas?", se interesó Pablo Motos, a lo que Arguiñano respondió: "Sí, en pelotas, ¿tú sabes lo que es ir, cocinar y desayunar en pelotas? Los demás no sé cómo lo hacéis, pero en bolas es una emoción distinta", aseguró ante la sorpresa del presentador, que no pudo evitar reír: "Hay que probar, pero cuando te sientas en la silla también es distinta la situación". "Indudablemente", respondió él.

"¡Qué tío mas grande!", espeta Berta Collado desde el plató de Zapeando. Por su parte, Dani Mateo espera que no le dé por desayunar frito: "Eso puede ser muy peligroso", dice refiriéndose a sus partes bajas.