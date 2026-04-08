Juan Sanguino, sobre Rosalía y su relación con Loli Bahía: "No le importa que se hable del tema, pero no quiere hacerlo ella"

Juan Sanguino analiza los detalles de la cena romántica de Rosalía y Loli Bahía en el restaurante de Dabiz Muñoz en Madrid. La pareja entró por separado, según él porque la cantante no quiere "abrir la puerta a que le pregunten por ese tema".

Juan Sanguino hace su habitual análisis de la actualidad de la prensa rosa, que esta semana pasa por los días que ha pasado Rosalía en Madrid. No solo por sus cuatro conciertazos, sino también por los planes que ha hecho por la capital, incluida cena romántica en un restaurante de Dabiz Muñoz.

Sin embargo, Rosalía y Loli entraron al local por separado. Juan Sanguino opina que eso se pudo deber a que a la cantante "no le importa que se hable de este tema, pero no necesariamente ella quiere hablar de ello".

"Ella sabe que si posa con Loli, de alguna manera estaría abriendo la puerta a que le pregunten por este tema", señala el experto en el vídeo sobre estas líneas.

Antes de esa cena se pudo ver un momento curioso entre la cantante y un reportero, que bajaba el tono cuando le tenía que preguntar por Sebastián Yatra. Es lo que Miki Nadal ha llamado "la pregunta por lo bajini" y que, según Sanguino, tiene que ver con que al profesional le vino encima la "vergüenza" al preguntar y que demostraría que "claramente es fan de Rosalía".

Juan aclara que la polémica de Rosalía con Sebastián Yatra se remonta a un confesionario de la cantante con Aitana en la que las dos hablaron de él. En esta charla, Rosalía afirmaba que no le había perdonado tras haber hablado de ella en una campaña.

En este momento, Rosalía se encuentran en Lisboa, donde la artista dará un concierto. Allí le acompaña Loli, que como apunta Sanguino, "es autónoma y se está pegando las vacaciones de su vida".

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