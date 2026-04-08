VÍDEO | Quique Peinado, sobre el hombre que corrió desnudo frente al autobús del Real Madrid: "Anticipó el resultado"

El equipo merengue se enfrentaba al Bayern de Múnich, pero el verdadero protagonista del partido no estuvo en el terreno de juego sino fuera.

Este martes arrancaron los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentó al Real Madrid con el Bayern de Múnich. El partido finalizaba con una victoria a favor del equipo alemán por dos goles a uno. Pero, como destaca Quique Peinado, el verdadero protagonista del partido "no estuvo en el campo".

Un hombre, como se puede ver en las imágenes, decidía correr completamente desnudo frente al autobús del equipo merengue a su llegada al Santiago Bernabéu. Esto, como indica Peinado, pillaba por sorpresa a una reportera de 'Madrid Directo'.

La periodista estaba señalando que no se ha producido ningún altercado cuando, justo en ese momento, el hombre desnudo comenzaba a correr frente al vehículo mientras la policía lo perseguía. "Me parece normal que vaya desnudo, se están poniendo las camisetas de los equipos a unos precios que la gente no los puede pagar", comenta María Gómez. "Anticipó el resultado", destaca Peinado, "quedaron uno - dos". "Ese hombre, te guste más o te guste menos, ha arriesgado mucho", afirma Dani Mateo.

En 'El Chiringuito', los colaboradores comentaron qué multa podría tener que abonar el exhibicionista. Como indicaban, esta podía alcanzar hasta los 500 euros. "No se puede ir en pelotas por la calle", se quejaba Tomás Roncero, "estamos buscándole una argumentación jurídica y legalista". "Si la gente fuera en pelotas por la calle... esto sería un despelote", añadía.

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