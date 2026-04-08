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Necko Vidal analiza el éxito de 'Whenever, Wherever' de Shakira, en vídeo: la canción cumple 25 años

La popular canción de la cantante colombiana celebra este 2026 su 25 aniversario. Como indica Vidal, el tema consiguió convertir a la artista en un fenómeno global.

La popular canción de la cantante colombiana celebra este 2026 su 25 aniversario. Como indica Vidal, el tema consiguió convertir a la artista en un fenómeno global.

El violinista Necko Vidal visita Zapeando para hablar sobre una canción que en 2026 cumple 25 años: 'Whenever, Wherever' de Shakira. Como indica el músico, ese año "lo latino entraba fuerte a un nivel global".

"Fue uno de los hits de 2001 y ni rajaba de Piqué ni nada", destaca Quique Peinado. Vidal indica que esta canción "fue un punto de inflexión" ya que la cantante colombiana era una estrella en Latinoamérica, pero, ese año, la artista hizo algo clave: "Lanzar su primer gran single en inglés y entrar de lleno en el mercado global".

El músico cuenta que el tema triunfó gracias a que mezclaba dos mundos: "El pop internacional, que dominaba las radios, con elementos latinos muy marcados". "Lejos de diluirse para encajar, exporta su identidad y eso funciona muy bien", añade.

El estribillo, como apunta Necko, "es imposible de olvidar: es directo, es pegadizo, muy físico y corporal". El videoclip, además, también fue clave en el éxito, ya que "esa imagen de Shakira en la naturaleza, descalza, escalando y bailando, construye un personaje muy reconocible que despertaba el interés de todo el público internacional".

Pero este éxito no fue puntual ya que, como explica Vidal, "fue el inicio de la carrera global" de la cantante. "A partir de aquí, Shakira encadena hits y se adapta a diferentes sonidos", concluye, "y consigue algo muy difícil: mantenerse relevante durante décadas".

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