Expulsan del partido a una concejala por falsear su foto con IA: "Es la versión política de lo que prometes y lo que cumples"

Patricia Reichman, de 59 años, protagoniza la polémica en Rotterdam después de que su partido la haya expulsado por 'retocar' su foto de campaña con inteligencia artificial. Así es el antes y el después.

En Rotterdam, Patricia Reichman, una concejala de 59 años, ha sido expulsada de su partido por manipular su foto de campaña con inteligencia artificial.

En el vídeo sobre estas líneas María Gómez nos muestra una foto de la política y cómo quedó tras pasar por la IA: "Es la versión política de lo que prometes y lo que cumples", reacciona la zapeadora.

Patricia se niega a dejar su puesto y quiere seguir como independiente. Sin embargo, María cree que podría estar en los dos partidos a la vez porque "son dos personas diferentes".

"Una foto es después de ir a prisión y la otra antes", comenta Virginia Riezu, mientras que Miki Nadal entiende a la concejala: "¿Quién no ha retocado un poco la foto de su curriculum para parecer más atractivo?".

De hecho, Miki comparte su propia foto retocada con IA, con la que asegura que ha pasado "de presentador a estrella de telenovela coreana".

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