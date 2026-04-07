Isabel Forner y Miki Nadal se atreven con el baile viral de Hilary Duff, en vídeo: "Es el flow que tenemos, no cómo bailemos"

La actriz actuaba en Nueva York en 2007 y el baile que hizo de su canción 'With Love' conseguía hacerse viral por su actitud mientras actuaba.

La actriz y cantante Hilary Duff ha sido una de las invitadas en el 'The Tonight Show', el programa presentado por Jimmy Fallon. La actriz, en 2007, actuó en Nueva York y el baile que hizo durante la canción 'With Love' consiguió hacerse viral ya que la gente afirmaba que le transmitía poca energía.

La actriz, lejos de enfadarse por el hecho de que su baile se convirtiera en un meme, se lo ha tomado con humor y, durante su entrevista en el programa, ha decido enseñar al presentador los pasos de dicho baile.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la actriz, a pesar de que su actuación tuvo lugar hace casi 20 años, recuerda muy bien los pasos. Jimmy, muy motivado, sigue sus instrucciones y no duda en afirmar que está poco entrenado ya que, incluso, se ha hecho daño imitando a la cantante.

Isabel Forner y Miki Nadal han estado muy atentos a las instrucciones de la artista y se han animado a imitar el baile viral. En un primer intento la zapeadora se lía un poco, pero, al volver a sonar la canción, mejora un poco su primer intento. "Es el flow que tenemos, no cómo bailemos", afirma Isabel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.