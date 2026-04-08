Ahora

Con cinco años

Las secuelas que sufre el pequeño Liam tras ser detenido por el ICE en Minnesota: necesita ayuda psicológica

Los detalles Dos meses después de su detención y tras volver a Minneapolis, un juez ha desestimado su petición de asilo, por lo que el futuro de este niño de cinco años y su familia vuelve a ser incierto.

Imagen del niño Liam Ramos siendo detenido por el ICE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Liam fue detenido por el ICE con tan solo cinco años en Minnesota. Dos meses después de salir del centro de detención, sus padres aseguran que necesita ayuda psicológica y que está lejos de volver a ser el mismo.

En su primera entrevista en televisión, el pequeño reconoce que tiene miedo "a la migración". Un temor que es completamente normal después de lo que ha tenido que vivir.

Su madre cuenta con impotencia cómo vivió la detención de ambos. "Lo más difícil es que no podía hacer nada", reconoce. Les tendieron una trampa cuando Liam volvía del colegio, usándolo de cebo.

A Adrián, su padre, le acusan de abandonarlo tras huir durante su detención, aunque él deja claro que eso no es cierto.

Fueron trasladados a Dilley, en Texas, a más de 2.000 kilómetros de su casa en Minnesota. Allí, la salud de Liam empeoró. Ahora, tiene que recibir atención psicológica. A sus padres les preocupa que no sea el mismo.

La familia insiste en que llegaron al país de manera legal, acogidos a un programa de la Administración Biden.

Dos meses después de la fotografía que dio la vuelta al mundo, de pasar por un centro de detención y de poder volver por fin a su casa en Minneapolis, un juez ha desestimado su petición de asilo y el futuro de este niño y su familia vuelve a ser incierto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump afirma que Irán no enriquecerá uranio y amenaza con imponer aranceles de un 50% a quien le venda armas
  2. La Guardia Civil constata que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero no saltó la alarma por un defecto
  3. Claudia Montes, contratada en Logirail: "Ábalos nunca me dijo 'Claudia, te he enchufado'"
  4. Las secuelas que sufre el pequeño Liam tras ser detenido por el ICE en Minnesota: necesita ayuda psicológica
  5. Las increíbles fotos de la misión Artemis II a la Luna, las vistas desde la cara oculta y un espectacular eclipse
  6. Arranca la campaña de la Declaración de la Renta, con novedades para desempleados, rentas de ahorro o nuevas deducciones