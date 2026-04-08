Las secuelas que sufre el pequeño Liam tras ser detenido por el ICE en Minnesota: necesita ayuda psicológica

Los detalles Dos meses después de su detención y tras volver a Minneapolis, un juez ha desestimado su petición de asilo, por lo que el futuro de este niño de cinco años y su familia vuelve a ser incierto.

Liam, un niño de cinco años, fue detenido por el ICE en Minneapolis, y tras salir del centro de detención, sus padres aseguran que necesita ayuda psicológica y que no ha vuelto a ser el mismo. En su primera entrevista televisiva, Liam expresa su miedo a "la migración", un temor comprensible tras su experiencia. Su madre relata impotente la detención, donde usaron a Liam como cebo. Su padre, Adrián, niega haberlo abandonado durante la detención. La familia fue trasladada a Dilley, Texas, a más de 2.000 kilómetros de su hogar en Minnesota. A pesar de llegar legalmente bajo un programa de la Administración Biden, un juez desestimó su petición de asilo, dejando su futuro incierto.

Liam fue detenido por el ICE con tan solo cinco años en Minnesota. Dos meses después de salir del centro de detención, sus padres aseguran que necesita ayuda psicológica y que está lejos de volver a ser el mismo.

En su primera entrevista en televisión, el pequeño reconoce que tiene miedo "a la migración". Un temor que es completamente normal después de lo que ha tenido que vivir.

Su madre cuenta con impotencia cómo vivió la detención de ambos. "Lo más difícil es que no podía hacer nada", reconoce. Les tendieron una trampa cuando Liam volvía del colegio, usándolo de cebo.

A Adrián, su padre, le acusan de abandonarlo tras huir durante su detención, aunque él deja claro que eso no es cierto.

Fueron trasladados a Dilley, en Texas, a más de 2.000 kilómetros de su casa en Minnesota. Allí, la salud de Liam empeoró. Ahora, tiene que recibir atención psicológica. A sus padres les preocupa que no sea el mismo.

La familia insiste en que llegaron al país de manera legal, acogidos a un programa de la Administración Biden.

Dos meses después de la fotografía que dio la vuelta al mundo, de pasar por un centro de detención y de poder volver por fin a su casa en Minneapolis, un juez ha desestimado su petición de asilo y el futuro de este niño y su familia vuelve a ser incierto.

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