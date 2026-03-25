Juan Sanguino 'lamenta' el futuro de Cantora, la finca de Isabel Pantoja, en vídeo: "No respetan nada"

Un francés de origen libanés ha adquirido la deuda que pesa sobre la mítica finca gaditana de la tonadillera. Esta ascendía a 1.200.000 euros. "Es el fin de una era para este país", ha destacado Sanguino.

La finca de Isabel Pantoja, Cantora, ya tiene un nuevo dueño y, además, como cuenta Maya Pixelskaya, "podría convertirse en una plantación de pistachos". "La Cantora, que todos conocemos, ya es historia", añade Juan Sanguino, "es el fin de una era para este país".

El periodista explica que un francés de origen libanés "ha comprado la deuda que pesa sobre la propiedad, que son 1.200.000 euros". "Eso con que venda tres bolsas de pistachos lo saca", señala Virginia Riezu.

"Como esta gente solo piensa en el dinero y no respeta nada", añade, enfadado Juan, "este señor quiere convertir la finca en una plantación de pistachos, porque los pistachos han triplicado su precio gracias a la popularidad del famoso chocolate de Dubái".

"Esa finca estaba destinada a los frutos secos, porque ahora cultivan pistachos y su hijo se llama Kiko", apunta Iñaki Urrutia. "Iñaki, cuando se pone...", comenta Quique Peinado ante la broma del zapeador, "y ni un premio a este programa".

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