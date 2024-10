En uno de los audios filtrados de Bárbara Rey con Juan Carlos I, se podía escuchar como el emérito hablaba un poco de su relación. Zapeando ha vuelto a recurrir a la Inteligencia Artificial para saber cómo podría ser una conversación entre la vedette y el monarca en el que ella le pregunta cómo es su mujer.

"Uy, es la mejor", responde Juan Carlos, "como reina ni una queja, funciona fenomenal, le pongo un cinco sobre cinco en 'King Advisor'". "¿Y no os queréis, verdad?", insiste ella. "Qué nos vamos a querer... como mucho vemos juntos 'Makinavaja'", responde el emérito.

Y no ha sido el único 'audio' que han diseñado en el programa. Zapeando también ha pedido a la IA que simule qué podría responder el rey emérito sobre sus hijos ante las preguntas de Bárbara. Sobre la relación con sus hijos, el rey explica que a Elena ya la ha colocado "con un tal Marichalar". "Viste raro pero los borbones tampoco estamos para elegir", afirma. Sobre el Felipe cuenta que pasa poco por palacio y que, además, tiene su habitación hecha "unos zorros". "Le digo ¡Felipe de Borbón, tu habitación! Y me parto", añade el emérito. No te pierdas las 'grabaciones' en el vídeo principal.