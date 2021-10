Josie evalúa en el plató de Zapeando los looks de las personas que Susana, reportera del programa, elige por la calle. La primera valiente es Kiara, que aparece en plano con una minifalda roja, una cazadora motera, botines negros y unas llamativas coletas. "Me encantaría horizontalizar esa cabeza con unas coletas que vayan más allá, 50 centímetros más allá de tu cabeza", destaca el experto en moda, que afirma que ese look "promete".

El segundo valiente en someterse al juicio de Josie es Rodrigo. "¿Pero qué maravilla es esta?, ¿pero cómo puede ser esto un miércoles?", destaca un maravillado Josie al ver al joven, que define su look como "una María Antonieta reformada". "Vas apatrullando la ciudad, no hay nadie que no te mire", bromea el experto en moda, que da su primer sobresaliente, pero ¿a quién de los dos? ¡Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia!

El inesperado comentario de Josie sobre Paula Echevarría

Josie analiza en el plató de Zapeando los últimos looks de Beyoncé y Zendaya cuando, de repente, realiza este inesperado comentario sobre Paula Echevarría que desatas la risas del resto. Puedes verlo en este vídeo.