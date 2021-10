Josie visita el plató de Zapeando como el experto en moda del programa para analizar los últimos looks de dos estrellas internacionales: Beyoncé y Zendaya. La cantante ha lucido un look en negro y verde con abertura en la falda y un escote que casi consigue eclipsar a las espectaculares joyas que llevaba. Por otro lado, la actriz Zendaya ha optado por un look con cadenas y candados que combinó con una falda con estampado.

"Son guapísimas, pero yo a Zendaya últimamente no la estoy viendo tan guapa como cuando iba vaporosa, fresca y joven", afirma Josie de la actriz, de la que afirma que no transmite tanto como cuando va más juvenil: "Es lo que nos ha enamorado de ella". Por otro lado, sobre Beyoncé, el experto en moda realiza un inesperado comentario de Paula Echevarría que deja alucinados a los presentes. En este vídeo puedes ver el análisis al completo de Josie.

