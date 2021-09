Josie analiza en el plató de Zapeando los looks más icónicos que ha dejado la alfombra roja de la Gala MET 2021. Por ejemplo, el experto en moda repasa el homenaje de Jennifer López al Lejano Oeste y es que a la cantante no le faltaba de nada: desde un sombrero hasta un sombrero. "¿Por qué se ha puesto eso?, no lo entiendo", destaca Josie indignado, que además afirma que aunque es una diva, en este caso era de las peores.

Pero, ¿qué piensa el experto en moda del look de Rosalía? La artista española llevaba un looks espectacular en tono burdeos con el que quería hacer un homenaje al mantón de manila y a Lola Flores. "Lleva un pelo y va tan bien maquillada que te olvidas del triste mantón de manila que lleva", afirma Josie, que afirma que no le transmite ningún topo de primor.