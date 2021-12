"Perdonadme si se me cae alguna lágrima, es por la emoción", advierte Dani Mateo al presentar a Josie en el plató de Zapeando. Y es que el experto en moda lleva varias semanas sin aparecer por el programa porque estaba de viaje fuera de Europa. Nada más aparecer, Josie destaca la victoria de Miki Nadal en Masterchef Celebrity, programa en la que el periodista de moda quedó tercero.

Pero no solo eso, Josie llama la atención de sus compañeros con un tierno look que, como él mismo reconoce, es como de "Eva Nasarre, teletabi". "Me encanta, déjamelo a mí", destaca Cristina Pedroche, que pide a su compañero que enseñe sus zapatillas. "Me las he traído de Medellín directamente, son de hotel", afirma Josie. Puedes ver el momentazo y el look al completo en el vídeo de arriba.

La pista de Josie del vestido de las Campanadas de Pedroche

Josie y Cristina Pedroche avanzan algunas pistas sobre cómo será el look de la zapeadora en las Campanadas. Además, avisan: "El mensaje que vamos a dar es el más importante que hemos dado, solo por eso hay que verlas". Puedes descubrirlas en este vídeo.