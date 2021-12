Josie vuelve a poner entre la espalda y la pared a algunos viandantes madrileños. Zapeando ha 'cazado' a algunos valientes para someterse al jucio estilístico del experto. Así, un joven de 20 años ha sido la primera persona de la tarde en mostrar su look al colaborador. Y, curiosamente, ha logrado una de sus mejores notas al mostrarle una chaqueta de su propia marca.

Verónica y Jan han corrido peor suerte. Y es que a pesar de haberse confeccionado un look muy particular, no lograron convencer al colaborador de Zapeando. Puedes escuchar sus juicios estilísticos en el vídeo principal de esta noticia.