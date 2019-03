Josie explica cómo le hackearon su cuenta de Instagram: "Me suplantó la identidad un turco que boxea"

"Si no te hackean hoy no eres nadie": destaca Josie en Zapeando. Al experto en moda le han hackeado sus cuentas en las redes sociales: "Ya la he recuperado gracias a Instagram y Facebook, que son super simpáticos y me atendieron un domingo".

Además, Josie explica que quiere "que el 'suplantador' venga a Madrid": "Es un señor turco que boxea y tiene 400.000 seguidores". EL estilista resalta que le gustaría preguntarle por qué le ha suplantado la identidad, aunque Josie ya tiene alguna idea: "Creo que es seguidor de Georgina". Y es que la joven, pareja de Cristiano Ronaldo, es muy amiga de Josie.

¿Meghan Markle o Kate Middelton?: así es su duelo de estilo para parecerse más a Lady Di que deja a Josie "horrorizado"

En el nuevo duelo estilístico entre Meghan Markle y Kate Middelton, Josie lo tiene claro: "Pierden las dos". En este vídeo de Zapeando explica sus motivos.

Kim Kardashian, Dua Lipa, Heidi Klum... Josie analiza los escotes de la temporada: "Ella no tiene ni que estar en la lista porque ese pelo es un horror"

El estilista valora en Zapeando los mejores escotes de la temporada: Kim Kardashian, Dua Lipa, Heidi Klum o Alessandra Ambrosio, ¿con cuál se quedará?

Rosalía, Anna Castillo, Penélope Cruz, Nieves Álvarez... Josie opina sobre los looks de los Goya 2019: "Yo no la invitaría"

Josie llega a Zapeando para analizar los looks que se vieron en la alfombra roja de los Premios Goya 2019. En este vídeo puedes ver su opinión.