Rosalía, Anna Castillo, Penélope Cruz, Nieves Álvarez... Josie opina sobre los looks de los Goya 2019: "Yo no la invitaría"

Frank Blanco pregunta a Josie en Zapeando su opinión sobre los looks que se vieron en "la alfombra roja de los Premios Goya 2019" en la que hubo "un nivel digno del Premio a Mejor Vestuario".

Nuestra estrella más internacional y que estaba nominada a Mejor Actriz, Penélope Cruz, nunca defrauda y apostó por un Chanel gris. Un look que no convence del todo al experto en moda. "Penélope ha ido tan a lo seguro que ha sido muy decepcionante, ¿no hay otro Chanel? no está tan favorecida", destaca Josie.

Por otro lado, Paz Vega y Nieves Álvarez también conquistaron todas las miradas. "Lo de Nives Álvarez es muy injusto, al final te planteas invitarla, tiene más facilidades para conseguir esos vestidos", opina Josie. La capucha de Macarena Gómez, el amarillo de Hiba Abouk, el blanco de Leticia Dolera y el top de Anna Castillo también llamaron la atención. Puedes ver todo el análisis del estilista en este vídeo.

