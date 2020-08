Josie analiza en Zapeando los looks elegidos por los reyes para visitar Menorca. Mientras que la reina Letizia ha elegido un vestido blanco, el rey Felipe ha optado por un look "de narcotraficante", según Dani Mateo.

Y es que según explica el experto en moda, el rey se pone mucho looks con "camisa guayabera", un tipo de ropa que "no es al que mejor le queda". Por otro lado, Dani Mateo destaca que el look de la reina Letizia "es muy premamá". "¿Exclusiva en Zapeando?, ¿la reina Letizia está embarazada?", se pregunta el presentador, que afirma que como acierte se corona "como periodista".