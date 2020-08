Josie visita el plató de Zapeando para analizar el último look elegido por la reina Letizia para visitar Menorca. Un look blanco para visitar la isla balear que ha sorprendido al experto en moda: "No entiendo que sea la primera vez que se pone ese look, ¿por qué no se ha puesto esto antes?".

Además, Josie destaca que la relación que hay entre este vestido con el lucido por Cristina Pedroche en sus primeras Campanadas en laSexta. Y es que la reina Letizia ha elegido a la misma diseñadora que la presentadora.