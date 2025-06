Jorge Yorya se une a Zapeando: "Estamos encantados de tenerte y, sobre todo, nos gusta mucho tu caché"

Una tarde más arranca Zapeando y, en esta ocasión, el programa ha estrenado nuevo colaborador: ¡Jorge Yorya! "Estamos encantados de tenerte y, sobre todo, nos gusta mucho tu caché. El caché de Jorge es muy asequible", ha bromeado Dani Mateo nada más presentarlo.

El resto del equipo ha recibido a Yorya con los brazos abiertos, e incluso algunos ya le han puesto mote. Es el caso de Isabel Forner, que ha decidido llamarle "George". "Tiene nombre monárquico. George lo voy a llamar yo. Lo primero que he pensado al verle: 'tiene un nombre que me encanta, muy de realeza'. Para mí vas a ser George", ha dicho entre risas.

Por su parte, María Gómez le ha lanzado una advertencia: "Le quiero pedir que no nos haga lo que nos hacen siempre los colaboradores: vienen aquí, nos usan de trampolín y luego se van, por ejemplo, a Más Vale Tarde, como Gipsy Chef. No vale, no podemos ser siempre trampolín para los mejores", ha señalado con humor.

Ante esta preocupación, Dani Mateo ha tranquilizado al equipo: "En este caso le hemos puesto una cláusula con letra pequeña", ha comentado entre carcajadas, dejando claro que Jorge Yorya ha llegado para quedarse… al menos de momento.