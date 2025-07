Alberto Rey analiza 'Los 4 Fantásticos': "Vivan Pedro Pascal y Vanessa Kirby que nos dan esta tontuna simpatiquísima"

Alberto Rey ha analizado el que es uno de los grandes estrenos del verano. La que es la gran apuesta de Marvel para este 2025 y la película que puede y debe marcar un antes y un después en su universo cinematográfico. Se trata de 'Los 4 Fantásticos: primeros pasos', que ya ha aterrizado en la cartelera de España y que ha analizado en Zapeando.

Y lo tiene muy claro: "La película es una tontería, lo que deberían ser todas las de superhéroes modernas. Basta ya de filosofía baratilla y de patriotismo de todo a 100. Vivan los tonos saturados y la estética retro".

"Vivan Pedro Pascal y Vanessa Kirby, que nos dan esta tontuna simpatiquísima", dice para después hablar de que, de momento, el filme ha obtenido un "rango de críticas amplísimo": "Hay gente que la adora y que la odia".

Luego, el villano: "¿Cómo no voy a estar a favor de una película cuyo villano se llama Galactus? ¿De verdad me lo tengo que tomar en serio? Que será lo siguiente, ¿Lady Peligrosi y Doña Demonia?"

"Esta película me hizo feliz. No esperas nada de ella... y no te da nada", sentencia Alberto Rey para dar a la película una calificación de cuatro sobre cinco.