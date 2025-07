Ana Belén, sobre su carrera musical: "Esta profesión, si no la haces con pasión, es absurda"

El Intermedio recupera la entrevista que Sandra Sabatés hizo a Ana Belén dentro de su sección 'Mujer tenía que ser'. La artista charlaba con la presentadora para hablar sobre su carrera, sus proyectos y la actualidad de nuestro país.

Como contaba a Sabatés, estaba preparando un disco de cara a la gira que iba a comenzar. Pero, su carrera, como señalaba, había comenzado 60 años atrás con la publicación de su primer disco. "Para mí el éxito ha sido, después de tantos años, es que sigo con esa misma pasión del comienzo". "Esta profesión, si no la haces con pasión, es absurda", añadía la cantante.

La cantante siempre se ha posicionado políticamente. Como explicaba a Sandra, "siempre he tratado de hacer aquello que mi corazón me impulsaba". Ana Belén exponía que posicionarse desde la izquierda durante la transición, fue "terrible". Ana Belén también ha sido víctima de la censura, como recordaba Sabatés, ya que una de sus obras de teatro fue censurada dos años atrás. "Parece ser que estamos volviendo a muchas cosas que pensábamos que estaban superadas", se lamentaba la artista.

Ana Belén, además, también hacía referencia al núcleo del que se rodea día a día. "Me dan fuerza", afirmaba, "no sería capaz de muchas cosas si estuviera sola". Ana Belén también reflexionaba junto a Sandra sobre el paso del tiempo. "Una se mira al espejo cada día y, no eres consciente", compartía, entre risas. "Creo que tengo la misma fuerza, la misma llama que tenía por dentro cuando era jovencita", afirmaba.

La carrera de la artista está muy asociada a su pareja, Víctor Manuel. Ana Belén, como explicaba a Sabatés, afirmaba que compartir su vida con otro artista tiene muchas ventajas. "Cuando compartes profesión tienes casi la obligación de entender de tu compañero", reflexionaba. Sabatés pedía también a la artista una canción "para no perder la esperanza". Ana Belén escogía una canción de Víctor Manuel: 'Canción de La Esperanza'. Se animaba a cantar unos versos.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.