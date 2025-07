Dani Mateo 'amenaza' a 'Miguel Ángel Revilla': "No siga cantando que le pongo una demanda por tortura"

Raúl Pérez se convertía en Miguel Ángel Revilla después de ser demandado por el rey emérito, Juan Carlos I. Así, el expresidente cántabro, 'compartía' sus primera declaraciones tras la demanda en una entrevista en exclusiva con Dani Mateo.

"Danieluco, la demanda del rey ha sido la tercera decepción de mi vida", se sinceraba el 'político'. "La segunda fue cuando me enteré de todos los escándalos del rey, y la primera cuando me dijeron que el mejor cantante de Cantabria era Bustamante y no yo", añadía. 'Revilla' no dudaba en demostrar sus dotes artísticas cantando una jota montañesa: "Dame la mano, morena...".

"Por favor", pedía Mateo, "no siga cantando que le pongo yo otra demanda pero por tortura". El colaborador preguntaba al 'cántabro' por qué cree que el emérito le ha demandado. "¿Por qué ahora?", se preguntaba también 'Revilla', "si llevo cinco años poniéndole a bajar de un burro".

Mateo compartía varias imágenes en las que el político cántabro hablaba bien sobre el rey Juan Carlos. "Eso era otra época" se defendía 'Revilla', "¿cómo iba a sospechar yo de un rey solo porque, de vez en cuando, le gustase pegarse una juerga?".

Mateo no dudaba en conectar con el 'emérito' para preguntar el porqué de la demanda. "Le digo lo mismo que le dije a Hugo Chavez: ¿por qué no te callas?", afirmaba 'Juan Carlos I'. "Usted tiene que poner menos demandas y volver a España, y devolver a los españoles lo que es suyo", respondía 'Revilla'.

El colaborador les pedía que intentaran llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. "Ustedes han sido buenos amigos", les recordaba. "Tenéis razón", se 'rendía' el 'emérito', "entre la cadera y mis amantes yo ya no estoy para más rupturas". "Miguel Ángel, te perdono, ya no me tienes que pagar los 50.000 euros", añadía, "me conformo con que me envíes una lata de 'anchoucas'".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.