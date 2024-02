Jiaping visita una tarde más Zapeando y María Gómez aprovecha que está la colaboradora en plató para abrir un melón "sobre lo que se debe y no se debe hacer con un ex", como tener sexo. "¿Tú has llamado a alguno cada vez que te apetecía gratinar el mollete?", le pregunta. O, lo que "vosotros llamáis calentar el bao", aclara Dani Mateo a Jiaping.

"¡Tienes que decir que no!", espeta, sin dudar, la colaboradora, que asegura ser "una persona muy seria cuando se corta". "Eso significa 'adiós a partir de hoy y para el resto de mi vida'", se muestra clara. Y, es que, para ella la relación "tiene que empezar y terminar claramente".

Sin embargo, sí reconoce que alguno de sus ex novios todavía le visita el perfil de LinkedIn: "Solo me puede hablar a nivel profesional puedes hablar y si tiene un proyecto muy interesante. Si no, nada". ¿Y aceptaría un acuerdo de volver en unos años si no encuentran algo mejor por separado? Escucha su respuesta en el vídeo principal de la noticia.