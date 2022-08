Jennifer Lopez y Ben Affleck están disfrutando de su luna de miel parisina, en la que se "han quedado sobados en los barcos del Sena" debido a la "actividad tan buena que están teniendo", describe Quique Peinado las imágenes virales que se han publicado hace tan solo unos días del ya matrimonio. Un momento muy dulce que Ojani Noa, el que fuera primer marido de la cantante y con quien se dio el 'sí, quiero' hace 24 años, ha aprovechado para romper su silencio.

Entre las frases que ha soltado en una revista están: "Jennifer Lopez y Ben Affleck no durarán" o que "ella es alguien que se casará 7 u 8 veces porque se cansa muy rápido de las relaciones". Pero también ha asegurado que a él le dijo que "era el amor de su vida" y que en su noche de bodas le dijo que iban a "estar juntos toda la vida", mientras que "Ben es tan solo el esposo número cuatro".

Unas declaraciones que Quique Peinado no puede evitar comentar con ironía: "No está dolido en absoluto". Por su parte, Paula Púa, que no puede estar más de acuerdo con el colaborador de Vallecas, aprovecha para mandar un mensaje a Ojani: "Que se pague un terapeuta y se deje de mierdas". Puedes ver las frases de 'dolido' del primer exmarido de Jennifer Lopez en el vídeo principal de la noticia.