Itziar Miranda, sobre participar en 'FoQ. La Nueva Generación': "La gente me llegó a preguntar si iba a hacer de alumna"

Atresplayer ha estrenado 'FoQ. La Nueva Generación', la vuelta de una de las series más míticas de la cadena. El colegio Zurbarán vuelve a acoger a un nuevo grupo de alumnos y profesores para reflejar lo que viven los jóvenes en la actualidad. Para hablar sobre su estreno, Zapeando ha contado con Itziar Miranda y Santiago Garzozi, que interpretan a una profesora y a uno de los alumnos.

"Nos enfocáis a los cuatro y parecemos el instituto entero", comenta Iñaki Urrutia, sentado al lado de los dos intérpretes. "Pero tú profe", responde Iztiar. "Yo repetidor", replica Urrutia. La actriz afirma que formar parte de una serie tan icónica "es mucha responsabilidad". "La gente, a mí, me llegó a preguntar si iba a hacer de alumna", añade Miranda. "Haber dicho que sí", le dice Quique Peinado.

"Me lo preguntó gente de mi edad", explica Itziar, "en realidad querían no pensar que ellos ya eran los profes de 'Física o Química'". "Encima soy de las mayores de las profes", añade la actriz. "Han ido a hacer daño", comenta Dani Mateo. "Fíjate que yo he dicho 'estamos para hacer COU'... y no se llama COU hace 20 años", concluye Iñaki.