Isabel Forner confiesa que nunca ha hecho nudismo: "Me encanta la playa pero tapada"

"Me incomoda"

Miguel Ángel Silva, reportero de 'Espejo Público', ha hecho un reportaje sobre una playa dudista. El reportero, como se puede ver en las imágenes, no duda en quitarse toda la ropa para integrarse al máximo con el entorno. "Me siento incómodo estando vestido", afirma el reportero, "hay gente que mira mal por no quitarte la ropa".

"Casi se le ve el micrófono al reportero", comenta, irónico, Quique Peinado. "No se os ocurran mandarme hacer un reportaje a una playa nudista", pide Isabel Forner, "me encanta la playa pero tapada". "Hace toples de un pecho solo", añade Miki Nadal.

"¡No es verdad!", se queja Isabel, ante el comentario de Miki, "no hago toples ni nada de eso". La zapeadora explica que una vez tuvo que pasar por una zona de la playa en la que estaba permitido el nudismo. Al darse cuenta, decidió pedir perdón a los bañistas. "No tendría que haber pedido perdón, el paso es libre pero... me incomoda", explica, "pero, estoy a favor de que haya".

"Pero, ¿ni en privado tomas el sol desnuda?", pregunta Cristina Pedroche. "No, en mi casa no lo tomo desnuda", responde Forner. "Pues muy mal, hay estudios que dicen que es muy bueno que nos de el sol en todas las partes del cuerpo", cuenta Pedroche, "tanto a las mujeres como a los hombres en los huevos".