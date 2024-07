Luis Miguel visita nuestro país con su gira de conciertos. Para conocer un poco más al artista mexicano, Iñaki de la Torre, periodista experto en música, repasa su trayectoria en Zapeando. El cantante, como apunta Cristina Pedroche, "llena conciertos porque gusta muchísimo". Su éxito, según apunta Iñaki, reside en que "canta un poco de todo y, aunque es un cantante melódico, tiene gustos variados y siempre le ha gustado versionar temas de sus ídolos".

Así, el artista ha versionado a cantantes tan dispares como Elvis Presley o Michael Jackson. "De hecho, uno de sus primeros éxitos es una versión del 'Blame It on the Boogie'". El artista tituló su versión 'Será que no me amas'. Iñaki apunta, además, que la canción de los Jackson 5 tampoco es del grupo sino que "es de Mick Jackson".

"Un ojeador de canción la encontró en Londres y compró los derechos para grabarla en Estados Unidos pero el tipo se calló y no dijo para quién era la canción", explica el periodista. "Se la pasaron a los Jackson 5 y empezaron una especie de carrera, entre los dos, para ver quién la lanzaba antes", añade. "Acabaron lanzando la canción casi el mismo día", indica Iñaki, lo que hizo que la prensa bautizara este hecho como 'la batalla del Boogie'.