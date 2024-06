Iñaki de la Torre visita Zapeando para hablar sobre Tom Jones, un cantante que, a sus 84 años, sigue triunfando en los escenarios. Como explica el periodista, el cantante tuvo un show en la televisión en Norteamérica "donde cantaba a dúo con las mayores estrellas del momento". Por el escenario pasaron Cher, Janis Joplin, Stevie Wonder y otros cantantes.

Pero, si duda, el cantante que más llama la atención de todos los que pasaron por el programa de Tom Jones es el jienense Raphael. El cantante de Linares interpretó, junto al artista de Gales, '(Ghost) riders in the sky', en donde se atrevió a entonar el estribillo en inglés. No te pierdas el momentazo en el vídeo principal.