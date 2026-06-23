Hoy puede ser el día más caluroso de la historia de España: Francisco Cacho analiza en vídeo esta ola de calor de récords

Hoy estamos en el pico de la primera ola de calor de 2026 y Francisco Cacho explica los lugares en los que las temperaturas van a estar cerca de romper todos los récords. Una situación general que podría hacer de este día el más caluroso de nuestra historia.

Este martes nos encontramos en el pico de la primera ola de calor del año, con algunas zonas de España en las que se podría llegar a superar los 45 grados. La situación es tal que hoy podría ser el día más caluroso de la historia de España, desde que hay registros.

Francisco Cacho explica que esta primera ola de calor de 2026, la más peligrosa porque nuestro cuerpo no está acostumbrado, termina mañana. Ayer Andújar, en Jaén, fue el primer lugar en superar los 45 grados.

Hoy, señala el meteorólogo, "están activados los avisos en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias", con avisos rojos en Córdoba, Jaén o Bilbao, que estará cerca de batir su récord histórico. Esta última es una buena muestra de lo anómalo de la situación, pues una temperatura normal en junio serían 23 grados y ahora se encuentra 20 grados por encima.

Madrid, por su parte, hoy espera 40 grados, algo que, señala Cacho, "solo ha pasado 12 veces en 100 años". El récord se encuentra en 40,7 y, apunta, "podríamos estar cerca de batirlo".

El día más caluroso, por la media

Con todo esto, hoy podría ser el día más caluroso de la historia de nuestro país, ya que, aunque no se van a batir los récords de 47 grados, Cacho afirma que "el calor es tan extenso, afecta a tantas zonas, que la media puede ser la más alta desde que hay registros".

Respecto a las noches, Cacho explica que "nunca habíamos tenido noches infernales en junio" y en Almería han sufrido tres noches consecutivas así, al no bajar de los 30 grados en toda la madrugada..

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