Los datos no mienten: Francisco Cacho muestra en vídeo el gráfico que confirma que "el verano se está adelantando y afecta al curso escolar"

Francisco Cacho analiza un gráfico que registra los días con 32 grados o más en Madrid durante las últimas semanas de curso escolar de los últimos 95 años. Ahí se puede ver cómo décadas atrás había dos o tres días de 'calorazo' y ahora tenemos el triple.

En España "están los chiquillos que se están friendo en clase", apunta Quique Peinado, que habla sobre las altas temperaturas a las que se están enfrentando los alumnos de colegios e institutos.

Frente a aquellos que dicen que esto se debe solamente a que este año se ha adelantado el calor, Francisco Cacho comparte un gráfico que muestra el número de días con 32 grados o más en Madrid durante las últimas semanas del curso escolar de los últimos 95 años.

El meteorólogo de laSexta apunta que, según los expertos, a partir de los 28 grados se produce el llamado 'estrés térmico', "que es la temperatura a partir de la cual se pierde rendimiento físico y cognitivo", lo que produce que se reduzca la capacidad de concentración y memoria, aumente la fatiga y la somnolencia y también baje el aprendizaje.

En el gráfico podemos observar cómo los "días de calorazo" han aumentado en las últimas décadas. Una tendencia, según Cacho, "clara y consistente" que apunta que "el verano se está adelantando y eso afecta a las últimas semanas del curso escolar".

Como ejemplo, en las décadas de los 80 y 90, las últimas semanas de curso había cuatro o cinco días con 32 grados o más, mientras que en los últimos diez años "tenemos el triple".

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