Alberto Rey visita el plató de Zapeando para hablar de los rodajes que han sido de un infierno en la historia del cine. En el vídeo principal de esta noticia, el experto en cine analiza el rodaje de Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia pero cuyo rodaje fue una auténtica pesadilla. "James Cameron tiene fama de maltratador en los rodajes, es un tirano y la gente le tiene miedo por cómo trata al equipo", explica Alberto Rey, que afirma que "se dice que hubo incluso un intento de envenenarlo en el rodaje de Titanic".

"Parece que despidió a un grupo de personas y justo después hubo una intoxicación masiva en el rodaje", recuerda Alberto Rey, que explica que a James Cameron le tuvieron que hacer un lavado de estómago: "La investigación desveló que en la sopa había una droga que se llama polvo de ángel, pero nunca se supo quién lo hizo". "Es verdad que James Cameron fue un tirano", explica Alberto Rey, que afirma que para recrear la escena en la que la gente se tiraba al agua, Cameron llegaba a empujar a extras que no querían tirarse porque estaban muy altos y se bajó la temperatura del agua. "Kate Winslet pilló una neumonía y también hubo hipotermias y problemas renales", recuerda el experto, que afirma que las jornadas fueron maratonianas. Y no, no fue la única película en la que James Cameron asustó a su equipo. Puedes ver en análisis al completo en el vídeo de arriba.