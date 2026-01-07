Ahora

Francisco Cacho explica qué es el 'de-icing', un procedimiento muy usado en aviación, en vídeo

El meteorólogo de laSexta explica en qué consiste este procedimiento al que se recurre cuando los aviones están cubiertos de hielo, nieve o escarcha. El mismo permite que puedan llevar a cabo el despegue con seguridad.

España ha sufrido los estragos de la borrasca 'Francis'. El temporal no solo ha traído bajas temperaturas y nieve, también ha provocado que, por ejemplo, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tengan que recurrir a un procedimiento para que los aviones puedan despegar.

Como señala Isabel Forner, "los aviones están como palitos de merluza", por eso es necesario recurrir al 'de-icing'. Francisco Cacho explica que nunca había visto que este procedimiento se llevara a cabo en nuestro país.

Este es el procedimiento más utilizado en aviación "para eliminar el hielo, la nieve o la escarcha acumulados en la superficie del propio avión, especialmente en las alas y en los estabilizadores", indica el meteorólogo de laSexta.

"Lo hacen usando fluidos calientes a base de agua y glicol para restaurar el perfil aerodinámico y asegurarse un despegue seguro", añade Cacho. El meteorólogo explica que se suele complementar con el 'anti icing', "que consiste en aplicar un líquido para prevenir la formación de hielo mientras el avión espera en la pista para despegar".

