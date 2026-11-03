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Francisco Cacho explica por qué cada año llueve más en el Mediterráneo: "Por cada grado que sube la temperatura del mar aumenta un 7% la lluvia"

El meteorólogo de laSexta expone que "en el Mediterráneo, que está tres grados por encima de lo que debería, hay un 21% más de lluvia" por el factor de la temperatura.

CACHO

El litoral mediterráneo lleva varios años recibiendo importantes temporales de lluvia, algo que en los últimos días también ha sucedido en Rodas y en otras islas griegas, donde se han producido importantes inundaciones.

Francisco Cacho explica que, según la ciencia, "por cada grado que sube la temperatura del mar aumenta un 7% la lluvia", por lo que este incremento exponencial de la virulencia de los temporales está directamente relacionada con el calentamiento global y con la acción humana.

"En el Mediterráneo, que está tres grados por encima de lo que debería, hay un 21% más de lluvia", añade el meteorólogo de laSexta, algo que explica las consecuencias de las lluvias que hemos vivido en el mes de octubre en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares.

"En Forna cayeron 718 litros. Con un Mediterráneo en su temperatura normal, hubieran caído 567", concluye Cacho.

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