Fernando Alonso y Melissa Jiménez, padres de su primer hijo en común

Fernando Alonso se ha convertido en padre por primera vez después de que su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, haya dado a luz a su primer hijo juntos.

Dani Mateo da la noticia en el plató de Zapeando: "¡Tenemos que felicitar auna pareja que acaba de convertirse en padres!". Y es que Fernando Alonso se ha convertido en padre por primera vez junto a su pareja, Melissa Jiménez, quien ya tiene otros tres hijos con el futbolista Marc Bartra.

"Como el bebé haya sacado el cuello del padre eso es cesárea casi seguro", afirma Quique Peinado, que explica que la llegada del bebé ha hecho que Alonso retrase su llegada al Gran Premios de Japón de este fin de semana: "En Aston Martin están felices porque el retraso de Alonso por una vez no es por su coche".

"Muchas felicidades a la pareja", destaca, por su lado, Dani Mateo.

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