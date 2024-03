La fotografía retocada de Kate Middleton con sus hijos aviva las especulaciones sobre su estado de salud y genera una falta de confianza en la ciudadanía. "Se les ha ido de las manos", afirma María Luisa Moreo, experta en comunicación, que identifica la "falta de transparencia" como el principal fallo de la Casa Real británica.

"No se puede manipular una foto porque en el momento que se hace eso, estás mintiendo y cuando una persona miente pierde la credibilidad", apunta, y añade que en el momento en que se rompe esa confianza con "una mentira tan burda, aquí tiene que rodar alguna cabeza".

"Esto no se ha visto en ningún sitio, no tiene ni pies ni cabeza. Es insólito", asegura Moreo, que insiste en que la transparencia es lo que demanda la sociedad hoy en día y "esconder la cabeza debajo del ala no es una opción".

Así que su consejo a la princesa de Gales es que pida disculpas y se explique, pues expone que una persona que pertenece a la realeza no puede tener la misma privacidad con su salud que alguien anónimo porque "está en juego la monarquía británica".