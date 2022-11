Un profesor de universidad de Alemania ha prohibido a sus alumnos llevar los portátiles a clase, "pero no dijo nada de las máquinas de escribir", comenta Valeria Ros. Y, es que, ante esta norma, un estudiante decidió actuar y se llevó una máquina de escribir a clase, con la que no solo sorprendió a su profesor, sino también a sus alumnos, que no pudieron evitar reír al ver el aparato con el que cogía apuntes.

"Los compañeros se partieron de risa", comenta la vasca, al igual que el profesor, que estaría pensando "en el pedazo de suspenso que le iba a poner en junio". Puedes ver en el vídeo principal de la noticia este vídeo viral que ya acumula más de 20 millones de reproducciones.