Estopa se ha convertido en un grupo de referencia del panorama musical español. Se dieron a conocer con 'La raja de tu falda', que se publicó hace la friolera de 25 años, y desde entonces no han dejado de cosechar éxitos. Para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, que conmemora sus 5 lustros como grupo, visitaron 'El hormiguero', donde, además, contaron una divertida anécdota.

Como explicó David Muñoz, la primera vez que les nominaron a los Premios Ondas no lo recibieron con mucho júbilo ya que no los conocían. "No sé por qué no me sonaba el premio Ondas, estaba fuera de todo lo que es el mundanal ruido", le explica a Pablo Motos.

"La gente estaba super contenta y yo pensaba, Ondas, Ondas... ¿nos van a dar dos Ondas, dos motos?", añade el cantante, al pensar que los galardones tenían que ver con la marca de motocicletas Honda. La confesión provoca las risas de Pablo y las hormigas. Cuando descubrieron que su premio no era lo que esperan su decepción fue mayúscula. "Pues vaya un premio, que no nos dan motos...", añade José Muñoz.